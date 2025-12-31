Mosca accusa l’Ucraina: “Inviati 91 droni per attaccare residenza Putin”

Continua il conflitto tra Russia e Ucraina: questa notte Odessa è stata colpita da un massiccio attacco di droni di Mosca, con esplosioni segnalate in tutta la città. I sistemi di difesa aerea sono attivi e alcune zone risultano senza elettricità, acqua e riscaldamento. Sei persone sono rimaste ferite durante gli attacchi, confermano le autorità locali. Il capo dell’Amministrazione militare di Odessa, Serhii Lysak, ha confermato l’entità dei danni e la situazione critica.
Il Cremlino ha fornito dettagli sul presunto attacco alla residenza di Vladimir Putin, avvenuto secondo Mosca tra il 28 e il 29 dicembre parlando di 91 droni inviati a colpire la dacia del presidente russo. Intanto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha attaccato duramente il presidente ucraino Zelensky. Zakharova lo ha definito “un mostro” e ha criticato l’Occidente per il sostegno all’Ucraina, parlando di conseguenze globali delle armi fornite.
Diversi stati europei hanno elaborato piani per garantire un potenziale cessate il fuoco in Ucraina. Secondo questi piani, nei primi sei mesi potrebbero essere schierati “da 10.000 a 15.000” soldati provenienti da paesi europei, riporta Die Welt. Secondo le informazioni, i piani sono stati “essenzialmente elaborati da esperti militari delle forze armate britanniche e francesi in collaborazione con Bruxelles”.
“Questo è il terrorismo più feroce, ai massimi livelli governativi. Se è vero, come viene presentato ora… E mi chiedo chi ne trarrà vantaggio?”. Lo ha affermato il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, come riportato da BelTa. Secondo il ministero degli Esteri russo, nella notte del 29 dicembre, le Forze Armate ucraine hanno attaccato la residenza di Putin, utilizzando 91 droni. Il Cremlino, tuttavia, si è rifiutato di fornire prove dell’attacco, sostenendo che tutti i droni erano stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea. L’attacco è stato condannato dal presidente tagiko Emomali Rahmon e dal ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti . Gli Stati Uniti hanno promesso di esaminare i rapporti di intelligence sull’attacco.
“Tra il 28 e il 29 dicembre 2025, il regime di Kiev ha tentato un attacco terroristico con droni a lungo raggio (UAV) contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod. Intorno alle 19:20 del 28 dicembre 2025, unità delle truppe radio-tecniche delle Forze Aerospaziali hanno rilevato un attacco aereo con droni ad ala fissa operanti a quote estremamente basse dalle regioni di Sumy e Chernihiv in Ucraina”. Lo ha dichiarato il comandante dell’equipaggio della difesa aerea, Grom, in un video diffuso dal ministero della Difesa russo, come riporta Tass. La prima ondata di attacchi di droni ucraini a lungo raggio contro la residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod è arrivata da sud, dalla regione di Tver. “Nella notte del 29 dicembre, è stato effettuato un tentativo di colpire una struttura protetta con un drone di tipo aeronautico. I primi droni nemici si sono avvicinati da sud, dalla regione di Tver, verso la regione di Novgorod. Tutti gli obiettivi sono stati distrutti. Dopo la distruzione della prima ondata di droni, una seconda ondata di droni è entrata nella regione di Novgorod da ovest e si è diretta verso la struttura protetta. Durante il raid, 41 droni sono stati distrutti. Il tentativo di penetrare la formazione di battaglia e sopraffare le nostre difese non ha avuto successo”, ha affermato, spiegando che l’equipaggio ha agito come previsto e tutti gli obiettivi sono stati distrutti. “L’obiettivo dell’attacco con i droni era una struttura protetta nel distretto di Valdai, nella regione di Novgorod”, ha chiarito il comandante dell’equipaggio della difesa aerea.
Le forze armate ucraine hanno inviato 91 droni per attaccare la residenza del presidente russo, Vladimir Putin. I velivoli sono stati avvistati nelle regioni di Bryansk, Smolensk, Tver e Novgorod. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, come riporta Tass
Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ritiene che la libertà e la sicurezza siano direttamente minacciate dalla guerra russa in Ucraina. “L’attacco russo era ed è parte di un piano diretto contro tutta l’Europa”, ha affermato Merz nel suo discorso di Capodanno, di cui i media tedeschi hanno riportato alcuni estratti in anteprima. “Anche la Germania è vittima di sabotaggi, spionaggio e attacchi informatici ogni giorno”, ha detto ancora il cancelliere, sottolineando che sta diventando sempre più chiaro che questa non è una guerra lontana e che la Russia continua la sua guerra di aggressione con immutata ferocia. “Per il quarto anno consecutivo, gli ucraini festeggeranno il Capodanno nelle circostanze più avverse, molti dei quali senza elettricità, sotto una pioggia di razzi e temendo per i loro amici e familiari”, ha detto ancora Merz.
“Noi abbiamo sempre fornito aiuti all’Ucraina e continueremo a farlo fino a che necessario: per noi è una battaglia di libertà. Poi certo, speriamo che la guerra finisca il prima possibile per questo sosteniamo gli sforzi americani, anche se un accordo non è facile”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista a Il Messaggero. Sulle trattative di pace, Tajani ha spiegato che “i nodi sono senz’altro il Donbass e Zaporizhzhia, di ipotesi in campo ce ne sono tante, poi è difficile capire quali siano fattibili”.
La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “un mostro” che “respira sul collo dell’Occidente e gocciola saliva insanguinata”. Intervenendo ai microfoni di Radio Sputnik, Zakharova ha affermato che nei Paesi occidentali Zelensky non sarebbe più visto come un “combattente per la democrazia” o un “guerriero della luce”, ma come il simbolo di un sistema corrotto. “Sì, hanno paura. E avranno ancora più paura, perché il mostro che hanno allevato ora respira loro sul collo. Bisogna capirlo: la sua saliva insanguinata sta già cadendo su di loro. Non è una metafora”, ha dichiarato. Secondo la portavoce, Zelensky avrebbe già mostrato il suo vero volto, citando episodi avvenuti nel continente africano. Zakharova ha inoltre sostenuto che le armi fornite dall’Occidente all’Ucraina si sarebbero diffuse “in molte parti del mondo”. “È tempo che si sveglino e capiscano cosa hanno fatto e cosa intendono fare ancora”, ha concluso.
Le forze armate russe hanno condotto un attacco su larga scala con droni sulla città di Odessa e sull’Oblast’ di Odessa nella notte. Alcune zone di Odessa sono rimaste senza elettricità, acqua e riscaldamento e sei persone sono rimaste ferite nell’attacco. Lo riferisce Ukrainska Pravda sul sito web.Serhii Lysak, Capo dell’Amministrazione Militare della Città di Odessa ha detto: “Alcune zone della città sono senza elettricità, acqua e riscaldamento a causa dell’attacco nemico”.
Droni russi stanno attaccando Odessa. Si segnalano esplosioni in tutta la città e i sistemi di difesa aerea sono attivi, secondo il capo dell’Amministrazione militare della città, Serhii Lysak, e il governatore regionale Oleh Kiper. Lo riferisce RBC-Ucraina riportando forti esplosioni udite in tutta la città.Le segnalazioni dell’attacco sono emerse dopo mezzanotte e le autorità hanno confermato che la città è sotto attacco.