Mosca accusa l’Ucraina: “Inviati 91 droni per attaccare residenza Putin”

Continua il conflitto tra Russia e Ucraina: questa notte Odessa è stata colpita da un massiccio attacco di droni di Mosca, con esplosioni segnalate in tutta la città. I sistemi di difesa aerea sono attivi e alcune zone risultano senza elettricità, acqua e riscaldamento. Sei persone sono rimaste ferite durante gli attacchi, confermano le autorità locali. Il capo dell’Amministrazione militare di Odessa, Serhii Lysak, ha confermato l’entità dei danni e la situazione critica.

Il Cremlino ha fornito dettagli sul presunto attacco alla residenza di Vladimir Putin, avvenuto secondo Mosca tra il 28 e il 29 dicembre parlando di 91 droni inviati a colpire la dacia del presidente russo. Intanto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha attaccato duramente il presidente ucraino Zelensky. Zakharova lo ha definito “un mostro” e ha criticato l’Occidente per il sostegno all’Ucraina, parlando di conseguenze globali delle armi fornite.



Guerra Ucraina-Russia: le notizie del 31 dicembre Guerra Ucraina-Russia: le notizie del 31 dicembre Inizio diretta: 31/12/25 09:00 Fine diretta: 31/12/25 20:00



