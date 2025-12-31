Trump come il 'Gladiatore' in un video della Casa Bianca

Ispirandosi a una celebre scena della battaglia iniziale del film campione d’incassi del 2000 ‘Il Gladiatore’ di Ridley Scott, la Casa Bianca ha pubblicato un video con il messaggio “Just Getting Started” (“È solo l’inizio”), associando immagini di Russell Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio a scene del presidente Donald Trump. Il video, intitolato ‘Il presidente Trump prepara la sua squadra per il 2026’, riprende frasi iconiche del film come “Al mio segnale, scatenate l’inferno” e “Forza e onore”, accompagnate da musica ritmata, alternate a immagini di Trump e della moglie Melania durante visite alle forze armate statunitensi.