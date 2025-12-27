Somaliland, Trump dice no al riconoscimento dello Stato africano

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di volersi opporre all’indipendenza del Somaliland, a differenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In un’intervista al New York Post il leader Usa ha risposto “no” a chi gli chiedeva se riconoscesse il Somaliland. “Valuteremo. Studio molte cose e prendo sempre ottime decisioni, che si rivelano corrette”, ha spiegato. “Qualcuno sa esattamente cos’è il Somaliland?”, ha aggiunto Trump. Israele è diventato il primo paese a riconoscere formalmente l’autoproclamata Repubblica del Somaliland come stato sovrano e indipendente.

Cos’è il Somaliland

Il Somaliland è uno Stato indipendente dell’Africa orientale a riconoscimento limitato da parte della comunità internazionale, composto dalle province settentrionali della Somalia. È situato nel Corno d’Africa e compreso tra l’8º e l’11º parallelo a nord dell’equatore, e tra i 42°30′ e i 49° di longitudine est di Greenwich; occupa l’intera area di quella che fino al 1960 fu la Somalia britannica e che dal 26 giugno al 1º luglio 1960 fu lo Stato del Somaliland. Confina con il Gibuti a ovest, con l’Etiopia a sud e con la Somalia a est.