La Corte Suprema boccia Trump: no alla Guardia Nazionale a Chicago

La Corte Suprema ha respinto il tentativo dell’Amministrazione Trump di schierare le truppe della Guardia Nazionale a Chicago, per proteggere gli agenti federali impegnati nell’attuazione del programma di deportazioni di massa di immigrati illegali. Nella sentenza, i giudici hanno osservato che la legge federale generalmente vieta l’uso delle forze armate per le questioni di ordine pubblico e hanno dichiarato che la legge invocata da Trump per attivare la Guardia Nazionale si applica probabilmente solo quando le “forze regolari” non sono sufficienti a mantenere l’ordine.

“In questa fase preliminare, il governo non è riuscito a individuare una fonte di autorità che consentirebbe all’esercito di applicare le leggi in Illinois”, ha affermato l’Alta Corte in un’ordinanza non firmata, pubblicata oltre due mesi dopo che l’Amministrazione aveva chiesto ai giudici di pronunciarsi sulla questione. Tre giudici conservatori – Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch – hanno espresso il loro dissenso.