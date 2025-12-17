Trovato accordo con l’Ue, il Regno Unito torna nel programma Erasmus dal 2027

Il Regno Unito torna a fare parte del programma Erasmus+, il programma dell’Ue per l’istruzione in Europa, dal 2027. Lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Londra era uscita dall’accordo in seguito alla Brexit.

L’annuncio di von der Leyen

L’annuncio di von der Leyen è stato affidato a un post sul social X, jn cui ha scritto: “Oggi compiamo ulteriori passi avanti nel nostro rinnovato partenariato strategico Ue-Regno Unito. Abbiamo concluso i negoziati per l’associazione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027. Ripristiniamo Erasmus+ per i nostri giovani, aprendo le porte a nuove esperienze condivise e amicizie durature. Abbiamo inoltre concluso i colloqui esplorativi sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’elettricità dell’Ue. Insieme, ci impegniamo a continuare a realizzare il nostro programma comune in tempo per il prossimo vertice Ue-Regno Unito”.

Today, we make further steps in our renewed EU-UK strategic partnership.



We have concluded the negotiations for the UK’s association to Erasmus+ in 2027.



Bringing back Erasmus+ for our young people, opening the door to new shared experiences and lasting friendships.



And we… pic.twitter.com/3CTEG3CrSG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2025

I negoziati tra Ue e Regno Unito sul programma Erasmus

La Commissione europea e il Regno Unito hanno concluso i negoziati per il rientro del Regno Unito nel programma Erasmus+ nel 2027, come riportato in una dichiarazione congiunta del commissario europeo al Commercio Maros Sefcovic e Nick Thomas-Symonds, ministro per l’Ufficio del gabinetto del governo britannico. L’associazione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027 offrirà “significative opportunità nei settori dell’istruzione, della formazione, dello sport e della gioventù per i cittadini del Regno Unito e dell’Unione Europea, in particolare per le giovani generazioni. La Commissione Europea e il Regno Unito attendono con ansia che queste opportunità si realizzino. Sono lieti che i termini specifici di questa associazione, comprese le condizioni finanziarie concordate di comune accordo, rappresentino un giusto equilibrio tra i contributi del Regno Unito e i benefici offerti dal programma e aprano la strada alla partecipazione del Regno Unito al programma nel 2027″, viene riferito nella nota.

Colloqui esplorativi sul mercato dell’elettricità dell’Ue

Il Regno Unito e la Commissione Europea hanno inoltre concluso i colloqui esplorativi sulla partecipazione del Regno Unito al mercato interno dell’elettricità dell’Unione Europea, i cui dettagli saranno pubblicati in lettere nei prossimi giorni. Una più stretta cooperazione in materia di elettricità apporterebbe reali benefici alle imprese e ai consumatori in tutta Europa, stimolerebbe gli investimenti nei Mari del Nord e rafforzerebbe la sicurezza energetica”, viene precisato. Il Regno Unito e la Commissione europea sottolineano il loro impegno ad attuare tempestivamente i risultati del vertice del maggio 2025 e mirano in particolare a concludere, entro il prossimo vertice Ue-Regno Unito, i negoziati sul programma ‘Youth Experience Scheme’, sull’istituzione di uno spazio sanitario e fitosanitario comune e sul collegamento dei nostri sistemi di scambio di quote di emissione. La Commissione europea e il Regno Unito sottolineano inoltre il loro impegno per “l’attuazione piena, tempestiva e fedele degli accordi esistenti, in particolare l’accordo commerciale e di cooperazione e l’accordo di recesso, compreso il quadro di Windsor”.