Trump, gaffe sulla Crimea: “È circondata dall’oceano su quattro lati”

Donald Trump ‘inciampa’ sulla Crimea. Nell’intervista a Politico il presidente degli Stati Uniti ha commesso una gaffe nel descrivere i confini geografici della regione.

“La Crimea è bellissima, è circondata dall’oceano su quattro lati ed è enorme. Collega la parte di Ucraina attraverso un piccolo molo“, le parole del tycoon.

La Crimea, essendo una penisola, è però circondata su tre lati, non da oceani bensì a ovest e a sud dal Mar Nero e dal Mare di Azov a est. A nord è invece collegata all’Ucraina tramite l’istmo di Perekop, e non da “un piccolo molo” come invece dichiarato da Trump.