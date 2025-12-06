Messico, congelati i conti del co-proprietario di Miss Universo per indagine su traffico di armi e droga

L’ufficio antiriciclaggio del Messico ha congelato i conti bancari di Raúl Rocha Cantú, co-proprietario messicano di Miss Universo, nel corso di un’indagine su traffico di droga, carburante e armi. Lo ha riferito ad Associated Press un funzionario federale, parlando a condizione di mantenere l’anonimato. Raúl Rocha Cantú è sotto inchiesta da novembre 2024 per presunte attività di criminalità organizzata. L’azione contro Rocha Cantú si aggiunge alle crescenti controversie che coinvolgono l’organizzazione Miss Universo. La settimana scorsa un tribunale thailandese ha emesso un mandato d’arresto nei confronti della co-proprietaria thailandese dell’organizzazione Miss Universo, Jakkaphong Jakrajutatip, in relazione a un caso di frode e il concorso di quest’anno, vinto da Miss Messico Fatima Bosch, è stato oggetto di accuse di brogli.

Chi è Raúl Rocha Cantú

I procuratori federali messicani hanno dichiarato la scorsa settimana che Rocha Cantú è indagato da novembre 2024 per presunte attività di criminalità organizzata, fra cui traffico di droga e armi, nonché furto di carburante. Il mese scorso un giudice federale ha emesso 13 mandati d’arresto per alcune delle persone coinvolte nel caso, fra cui lo stesso uomo d’affari messicano, la cui società Legacy Holding Group Usa possiede il 50% delle azioni di Miss Universo. L’altro 50% dell’organizzazione appartiene alla JKN Global Group Public Co. Ltd., una società di proprietà di Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip. La settimana scorsa un tribunale thailandese ha emesso un mandato d’arresto per Jakrajutatip, che era stata rilasciata su cauzione nel 2023 per il caso di frode.

La donna non si è presentata al tribunale di Bangkok il 25 novembre come era stato richiesto e, poiché non ha comunicato al tribunale la sua assenza, è stata ritenuta a rischio di fuga, secondo una dichiarazione del tribunale distrettuale di Bangkok Sud. Il tribunale ha rinviato l’udienza al 26 dicembre. Rocha Cantú era anche co-proprietario del Casino Royale nella città di Monterrey, nel nord del Messico, quando nel 2011 la struttura è stata attaccata da un gruppo di uomini armati che sono entrati nel locale, l’hanno cosparsa di benzina e hanno appiccato il fuoco, uccidendo 52 persone. Baltazar Saucedo Estrada, accusato di aver pianificato l’attacco, è stato condannato a luglio a 135 anni di carcere.