Leone XIV in Turchia, benedizione ecumenica con Bartolomeo

Papa Leone XIV e il Patriarca Bartolomeo I hanno impartito una benedizione ecumenica congiunta dal balcone del Patriarcato Ecumenico di Istanbul. La benedizione è avvenuta alle 10.31 italiane. Dopo la benedizione è scattato un applauso dei presenti. Il Papa e Bartolomeo si sono poi scambiati un gesto di pace e si sono presi per mano.

Il Papa: “Molti ostacoli e malintesi, ma unità cristiani vada avanti”

“Ci sono stati molti malintesi e persino conflitti tra cristiani di Chiese diverse in passato, e ci sono ancora ostacoli che ci impediscono di essere in piena comunione, ma non dobbiamo tornare indietro nell’impegno per l’unità e non possiamo smettere di considerarci fratelli e sorelle in Cristo e di amarci come tali”. Così Papa Leone XIV al Patriarca Bartolomeo I nel corso della Divina Liturgia in corso nella Chiesa Patriarcale di San Giorgio a Istanbul.

“Cristiani e ortodossi sono chiamati a essere costruttori di pace”

“In questo tempo di sanguinosi conflitti e violenze in luoghi vicini e lontani, i cattolici e gli ortodossi sono chiamati ad essere costruttori di pace. Si tratta certamente di agire e di porre delle scelte e dei segni che edificano la pace, ma senza dimenticare che essa non è solo il frutto di un impegno umano, bensì è dono di Dio. Perciò, la pace si chiede con la preghiera, con la penitenza, con la contemplazione, con quella relazione viva col Signore che ci aiuta a discernere parole, gesti e azioni da intraprendere, perché siano veramente a servizio della pace”, ha detto ancora il Papa.

L’Unità dei cristiani è la mia priorità”

“Desidero confermare che, in continuità con quanto insegnato dal Concilio Vaticano II e dai miei predecessori, perseguire la piena comunione tra tutti coloro che sono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, nel rispetto delle legittime differenze, è una delle priorità della Chiesa cattolica e in modo particolare del mio Ministero di Vescovo di Roma, il cui ruolo specifico a livello di Chiesa universale consiste nell’essere al servizio di tutti per costruire e preservare la comunione e l’unità”, ha aggiunto Leone XIV. Il Pontefice, parlando delle sfide comuni, ha poi anche parlato dell’uso delle nuove tecnologie: “Consapevoli degli enormi vantaggi che esse possono offrire all’umanità, cattolici e ortodossi devono operare insieme per promuoverne un uso responsabile al servizio dello sviluppo integrale delle persone, e un’accessibilità universale, perché tali benefici non siano solo riservati a un piccolo numero di persone e a interessi di pochi privilegiati“.