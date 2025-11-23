G20, Meloni incontra Erdogan: focus su cooperazione Italia-Turchia e crisi internazionali

Durante i lavori del G20 in Sudafrica, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un incontro bilaterale con il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, i due leader hanno sottolineato l’importanza della cooperazione tra Italia e Turchia all’interno della NATO e hanno affrontato le principali crisi internazionali in corso.

Cooperazione Italia-Turchia nella NATO e nei rapporti bilaterali

Meloni ed Erdogan hanno discusso in particolare della guerra in Ucraina e della situazione in Medio Oriente, confermando la volontà di rafforzare i rapporti bilaterali. “I due leader hanno condiviso l’auspicio di continuare a rafforzare i rapporti economici in settori strategici”, si legge nella nota di Palazzo Chigi, evidenziando la prospettiva di una collaborazione positiva e di crescita economica tra i due Paesi.

La posizione della Turchia sulla guerra in Ucraina

Nel corso della conferenza stampa al G20, il presidente Erdogan ha dichiarato: “Come Turchia, faremo tutto il possibile per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina”. Erdogan ha ricordato il suo incontro con Volodymyr Zelenskyy ad Ankara la scorsa settimana e ha annunciato che domani parlerà telefonicamente con Vladimir Putin, sottolineando il ruolo diplomatico della Turchia nella ricerca di una soluzione al conflitto.

Focus su sicurezza e stabilità internazionale

L’incontro tra Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdogan mette in evidenza l’impegno comune di Italia e Turchia nella gestione di questioni di sicurezza globale e nella promozione di una cooperazione strategica in ambito NATO, con attenzione alla stabilità internazionale e alla crescita economica nei settori chiave. Il confronto tra i due leader segna un passo importante nella politica estera italiana, rafforzando il dialogo con un partner fondamentale come la Turchia.