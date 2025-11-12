Regno Unito, ricevimento al Castello di Windsor: Re Carlo abbraccia veterano di 105 anni

Re Carlo III, la regina Camilla e altri membri della famiglia reale britannica, tra cui il principe William, hanno partecipato a un ricevimento al Castello di Windsor insieme a dei veterani della Seconda guerra mondiale. Durante il ricevimento, il monarca e un veterano di 105 anni si sono abbracciati.

Yavar Abbas, che ha prestato servizio come ufficiale nel Pacifico e ha assistito al bombardamento atomico di Hiroshima, aveva già incontrato Sua Maestà in occasione di una cerimonia per celebrare l’80° anniversario del VJ Day ad agosto.

Anche la regina Camilla, William, principe di Galles, ed Edward, duca di Edimburgo, erano presenti al ricevimento che si è tenuto in occasione del Remembrance Day che nel Regno Unito celebra la fine della Prima guerra mondiale.