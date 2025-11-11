Germania, taglie online per uccidere politici come Scholz e Merkel: arrestato un 49enne

Il sospettato avrebbe gestito una piattaforma chiamata Assassination Politics, dove venivano pubblicate sentenze di morte e contenuti di matrice neonazista

La procura federale tedesca ha fatto arrestare un uomo accusato di aver incitato, nel Darknet, all’omicidio di politici e figure pubbliche, tra cui gli ex cancellieri Olaf Scholz e Angela Merkel. Secondo quanto riportato da Der Spiegel, il sospettato avrebbe gestito una piattaforma chiamata ‘Assassination Politics‘, dove venivano pubblicati dati personali di esponenti politici, giudici e funzionari, insieme a presunte ‘sentenze di morte‘ e contenuti di matrice neonazista e complottista. L’arresto è avvenuto lunedì sera a Dortmund, durante un’operazione congiunta della polizia criminale e di un’unità speciale della polizia federale.

Arrestato un uomo di 49 anni

Il sospettato, Martin S., 49 anni, con doppia cittadinanza tedesca e polacca, è accusato di finanziamento del terrorismo, istigazione a gravi atti di violenza contro lo Stato e diffusione illecita di dati personali. Gli inquirenti sostengono che S. raccogliesse donazioni in criptovalute per finanziare potenziali sicari e pubblicasse istruzioni per la fabbricazione di esplosivi. La lista delle persone da eliminare conteneva oltre venti nomi.

Il nome ‘Assassination Politics’ richiama un saggio degli anni ’90 del radicale statunitense Jim Bell, che teorizzava un mercato online per finanziare in modo anonimo l’uccisione di funzionari corrotti. L’indagine è partita da segnalazioni dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV). Martin S. sarà ora portato davanti al Tribunale federale di giustizia (Bgh), dove un giudice dovrà decidere sulla custodia cautelare.

Legami con l’estrema destra in Germania

Secondo l’emittente Ard, l’ideologia antidemocratica dell’uomo è associata al movimento di estrema destra dei ‘Reichsbürger‘, i ‘Cittadini del Reich‘, i cui membri sono stati arrestati in passato con l’accusa di aver tentato un colpo di Stato. L’uomo era noto alle autorità di sicurezza dal 2020 per i suoi atti di resistenza durante le proteste per il coronavirus. Il Procuratore Generale Federale Jens Rommel ha assunto la direzione delle indagini sul caso in questione perché ritiene che questo piano costituisca un reato di finanziamento del terrorismo, un reato per il quale la Procura Federale ha giurisdizione.