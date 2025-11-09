Ucraina, Lavrov: “Pronto a incontrare Rubio”

I rapporti tra Russia e Usa devono passare attraverso una “comunicazione regolare” con il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli Esteri di Mosca Serghei Lavrov. Ne è convinto lo stesso ministro di Putin il quale ha spiegato che “una comunicazione regolare è essenziale per discutere la questione ucraina e portare avanti l’agenda bilaterale. Per questo motivo comunichiamo telefonicamente e siamo anche disponibili a tenere incontri di persona quando necessario”. Intanto in Ucraina si continua a combattere: raid di Mosca condotti nella notte hanno provocato black out nel Paese, colpita da Kiev una base russa a Zaporizhzhia.
“Le intese raggiunte sull’Ucraina durante il vertice russo-americano in Alaska del 15 agosto sono state formulate sulla base delle condizioni per una soluzione equa e duratura delineate dal presidente Vladimir Putin nel giugno 2024 durante il suo incontro con i vertici del nostro ministero. Abbiamo anche preso in considerazione le proposte trasmesseci dall’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Steve Witkoff poco prima di Anchorage. All’epoca, gli americani ci avevano assicurato che sarebbero stati in grado di garantire che Volodymyr Zelensky non ostacolasse il raggiungimento della pace. A quanto pare, sono sorte alcune difficoltà a questo proposito”. Così il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista a Ria Novosti.
“Attendiamo la conferma dagli Stati Uniti che gli accordi di Anchorage rimangano in vigore. Vorrei sottolineare che, nonostante la loro natura essenzialmente di compromesso, non abbiamo abbandonato, e non abbandoneremo, i principi che sono per noi fondamentali. E gli americani lo capiscono. Nessuno mette in discussione l’integrità territoriale della Russia o la scelta degli abitanti di Crimea, Donbass e Novorossiya (‘Nuova Russia’), che hanno preso decisioni fatali di riunirsi alla loro patria storica nei referendum del 2014 e del 2022. Non dimentichiamo inoltre la necessità di affrontare le cause profonde del conflitto, che abbiamo più volte individuato”. Così il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista a Ria Novosti. “Porre fine al conflitto è impossibile senza tenere conto degli interessi russi e sradicarne le cause profonde. Per quanto riguarda la Crimea e Sebastopoli, gli abitanti della penisola hanno esercitato il loro diritto all’autodeterminazione in un referendum nel marzo 2014, votando a favore della riunificazione con la Russia. Pertanto, la questione della sovranità della penisola è chiusa per noi”, ha aggiunto Lavrov.
“Ci sono molti elementi irritanti nelle relazioni russo-americane, ereditati dalla precedente amministrazione statunitense. Ci vorrà molto tempo per chiarire la situazione. Con l’arrivo della nuova amministrazione, abbiamo percepito la volontà di riprendere il dialogo. È in corso, ma non così rapidamente come avremmo voluto”. Così il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista a Ria Novosti. “In primavera – aggiunge – si sono tenuti due cicli di consultazioni e sono stati raggiunti diversi accordi per migliorare il funzionamento delle missioni diplomatiche.
Da parte nostra, riteniamo importante andare oltre le missioni diplomatiche nell’ambito di questo dialogo. Dobbiamo affrontare questioni come l’istituzione di un servizio aereo diretto e la restituzione dei beni diplomatici russi illegalmente sequestrati da Barack Obama nel dicembre 2016, tre settimane prima dell’insediamento di Donald Trump. Michael Flynn, allora candidato a consigliere per la Sicurezza nazionale, chiamò il nostro ambasciatore e, a nome del futuro presidente degli Stati Uniti, gli chiese di non reagire duramente alle provocazioni dell’amministrazione democratica uscente.
Disse: ‘Quando ci insedieremo alla Casa Bianca, sistemeremo tutto’.
Per ora, aspettiamo. Le nostre proposte riguardanti sia gli immobili diplomatici che i viaggi aerei sono state trasmesse alla controparte americana. Sono attualmente in corso contatti operativi per valutare la possibilità di proseguire il dialogo”.
Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che la Federazione russa è pronta a continuare a rispettare le restrizioni previste dal Trattato di riduzione delle armi strategiche per un anno dopo il 5 febbraio 2026, “l’iniziativa costruttiva presentata dal presidente russo Vladimir Putin nell’ambito post-New Start parla da sola. È libera da qualsiasi secondo fine ed è estremamente facile da comprendere. La sua attuazione pratica non richiederà ulteriori sforzi specifici”. Così il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista a Ria Novosti. “L’unica cosa richiesta – aggiunge – è la reciprocità da parte degli Stati Uniti: aderiremo alle restrizioni volontarie solo se e finché anche l’altra parte le rispetterà. Naturalmente, se gli americani hanno domande, possono sempre rivolgerle a noi. Finora, non c’è stata alcuna risposta sostanziale da Washington. Come ci è stato comunicato attraverso i canali diplomatici, ‘la questione è in fase di valutazione’. Non stiamo cercando di convincere nessuno. Crediamo che la nostra mossa sia nell’interesse di entrambe le parti e dell’intera comunità internazionale. Siamo preparati a qualsiasi sviluppo. Tuttavia, speriamo che l’esito sia positivo”.
“Il segretario di Stato Marco Rubio e io comprendiamo la necessità di una comunicazione regolare. È essenziale per discutere la questione ucraina e portare avanti l’agenda bilaterale. Per questo motivo comunichiamo telefonicamente e siamo anche disponibili a tenere incontri di persona quando necessario”. Così il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista a Ria Novosti.
“Il cinismo con cui la Commissione europea interpreta la Carta delle Nazioni Unite e altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull’immunità sovrana e l’inviolabilità degli asset delle banche centrali, ha smesso da tempo di sorprendere. Tali azioni costituiscono un vero e proprio inganno e una rapina. A quanto pare, gli istinti di lunga data dei colonizzatori e dei pirati si sono risvegliati negli europei. Non importa come sia orchestrato il piano per estorcere denaro ai russi, non esiste un modo legale per farlo”. Così il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in un’intervista a Ria Novosti, a proposito dell’ipotesi di uso degli asset russi congelati a sostegno dell’Ucraina. “La confisca delle nostre riserve auree e valutarie non salverà i protetti di Kiev dell”Europa unita’. È chiaro che il regime non sarà in grado di ripagare alcun debito e non ripagherà mai i suoi prestiti.Considerando ciò, non tutti nell’Unione europea sono disposti ad adottare ciecamente tali misure, che comportano anche gravi rischi per la reputazione dell’eurozona come polo economico. La Russia risponderà in modo appropriato a qualsiasi azione predatoria, nel rispetto del principio di reciprocità, degli interessi nazionali e della necessità di risarcire i danni causati. Bruxelles e altre capitali occidentali potrebbero ancora tornare in sé e abbandonare l’avventura pianificata”, ha aggiunto Lavrov.
Serhii Kuznietsov, il cittadino ucraino arrestato in Italia con l’accusa di coinvolgimento nel sabotaggio del gasdotto Nord Stream, continua lo sciopero della fame e “versa in condizioni critiche”. Lo scrive Ukrinform, citando il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino Dmytro Lubinets su Telegram.Lubinets afferma di avere incontrato la moglie di Kuznietsov e “mi ha detto che Serhii continua lo sciopero della fame e che le sue condizioni sono critiche”. Dichiara “di aver preso in carico personalmente il caso e che “sono già state adottate diverse misure concrete”. “Sono state inviate lettere ufficiali a mio nome al ministero degli Affari Esteri dell’Ucraina, al ministero della Giustizia italiano, alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, al Difensore civico italiano e della Regione Lazio, Marino Fardelli, e al Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale”, sottolineato Lubinets, “dobbiamo fare tutto il possibile per tutelare i diritti di questo cittadino ucraino. La detenzione di Serhii in un carcere di massima sicurezza e in condizioni inadeguate è inaccettabile e viola la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”
La Russia è pronta a rispondere in maniera speculare o “ibrida”, nonché ad agire in modo asimmetrico. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un’intervista al canale televisivo russo Tvc riportata dalla Tass, commentando l’introduzione del divieto di rilascio di visti Schengen a ingressi multipli ai cittadini russi. “Le misure di ritorsione seguirebbero, ma sarebbero prese, prima di tutto, sulla base dei nostri interessi nazionali”, ha continuato Zakharova, affermando che molte decisioni prese dai Paesi occidentali vengono inizialmente espresse allo scopo di sondare la conseguente reazione della società russa ma tali decisioni da parte dell’Unione Europea potrebbero portare l’Europa al suicidio: “Mettere da parte visitatori legali, turisti provenienti dalla Russia, arrivati con documenti, con un certo margine finanziario che garantisce loro la presenza legale sul territorio dell’Unione Europea, credo” che “spinga l’Europa al suicidio. L’Europa continua a camminare sull’orlo del suicidio”, ha affermato.
Una base russa è stata colpita nel villaggio di Mikhailivka, a Zaporizhzhia. Lo scrive Ukrinform, citando Petro Andriushchenko, direttore del Centro per lo studio dell’occupazione su Telegram, secondo cui in base a rapporti preliminari a Mikhailivka “la base degli occupanti è stata colpita”. Secondo lo stesso giornale, nelle ultime 24 ore i russi hanno lanciati 651 attacchi con droni contro 17 insediamenti nella regione, e una donna rimasta ferita.
“Durante gli attacchi di oggi (8 novembre), la Russia ha nuovamente preso di mira le sottostazioni che alimentano le centrali nucleari di Khmelnytskyi e Rivne. Non si è trattato di attacchi accidentali, ma ben pianificati. La Russia sta deliberatamente mettendo a repentaglio la sicurezza nucleare in Europa. Chiediamo una riunione urgente del Consiglio dei governatori dell’Aiea per rispondere a questi rischi inaccettabili”. Lo ha scritto sabato sera su X il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha. “Esortiamo inoltre tutti gli Stati che hanno a cuore la sicurezza nucleare, in particolare Cina e India, a chiedere alla Russia di porre fine agli attacchi sconsiderati contro l’energia nucleare, che rischiano di provocare un incidente catastrofico”, ha aggiunto. “È necessaria una pressione globale per costringere Mosca a porre fine al suo ricatto nucleare”, ha concluso Sybiha.