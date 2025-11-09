Ucraina, Lavrov: “Pronto a incontrare Rubio”

I rapporti tra Russia e Usa devono passare attraverso una “comunicazione regolare” con il segretario di Stato Marco Rubio e il ministro degli Esteri di Mosca Serghei Lavrov. Ne è convinto lo stesso ministro di Putin il quale ha spiegato che “una comunicazione regolare è essenziale per discutere la questione ucraina e portare avanti l’agenda bilaterale. Per questo motivo comunichiamo telefonicamente e siamo anche disponibili a tenere incontri di persona quando necessario”. Intanto in Ucraina si continua a combattere: raid di Mosca condotti nella notte hanno provocato black out nel Paese, colpita da Kiev una base russa a Zaporizhzhia.

Guerra Ucraina-Russia, le notizie e gli aggiornamenti del 9 novembre Inizio diretta: 09/11/25 07:25 Fine diretta: 09/11/25 23:00