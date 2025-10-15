Venezuela, Trump autorizza operazioni segrete della Cia nel Paese sudamericano

L’Amministrazione americana di Donald Trump ha autorizzato la Cia a condurre operazioni segrete in Venezuela, intensificando la campagna contro il presidente socialista Nicolás Maduro. Lo riferisce il New York Times citando due funzionari dell’Amministrazione. L’autorizzazione, rileva il Nyt, è l’ultimo passo nell’intensificarsi della campagna di pressione dell’Amministrazione Trump contro il Venezuela. Per settimane, le forze militari Usa hanno preso di mira imbarcazioni al largo delle coste venezuelane che, secondo quanto affermato dall’Amministrazione, trasportano droga, uccidendo 27 persone. Le fonti del Times hanno sottolineato che l’obiettivo finale del presidente Usa è quello di estromettere Maduro dal potere. La nuova autorità accordata dal presidente Trump consentirebbe alla Cia di condurre operazioni anche letali in Venezuela e una serie di operazioni nei Caraibi.

Trump: “Fermeremo i narcos venezuelani anche via terra”

In una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha confermato l’indiscrezione del New York Times: “L’ho autorizzata per due ragioni“, ha detto Trump sulla Cia, citando l’immigrazione di soggetti violenti dal Paese sudamericano e il traffico di droga. Il presidente Usa ha inoltre detto che l’offensiva contro i narcos venezuelani non sarà più solo limitata agli attacchi contro le imbarcazioni: “Li fermeremo via terra“, ha affermato.