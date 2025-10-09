Germania, incontri “per soli bianchi”: accuse di odio al sito ‘WhiteDate’

Un sito d’incontri riservato esclusivamente a persone bianche. Fa discutere in Germania il sito ‘WhiteDate’, che promuove ideologia di estrema destra, razzismo e antisemitismo.



A riportare la notizia è Die Zeit, il portale, fondato da Christiane H., 57 anni, residente vicino a Kiel e nota nei media di estrema destra come ‘Liv Heide’, permette agli utenti di creare profili con riferimenti a ideologia nazista, supremazia bianca e antisemitismo. Quasi 8.000 persone in tutto il mondo, tra cui 684 dalla Germania, utilizzano il sito. Tra i membri figurano politici AfD, neonazisti, antiabortisti e seguaci di movimenti esoterici. WhiteDate si presenta come piattaforma di incontri, ma il suo vero obiettivo è il networking tra estremisti. Gli utenti discutono di comunità bianche, cultura conservatrice, permacultura e attività ricreative, organizzandosi anche a livello internazionale per creare piccole cellule, secondo dati trapelati in un leak visionato da Die Zeit.



Il sito è presente in 88 Paesi

WhiteDate ha una diffusione globale, con 88 Paesi, e registra una predominanza di uomini (88%) e profili provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, seguiti da Germania, Regno Unito e Canada. I profili riportano dichiarazioni come “cerco una ragazza tradizionale”, “uomo ariano” o interessi come il fascismo. Alcuni utenti cercano partner bianchi per preservare la “linea di sangue” o si definiscono Ns, cioè nazionalsocialisti. Alcuni profili si ispirano a ideologie neofasciste o a simboli come la ‘pillola rossa’, in riferimento al film Matrix’, che negli ambienti dell’estrema destra è utilizzato come un codice contro l’ideologia woke. Christiane H., radicalizzata dalle teorie sul cosiddetto ‘genocidio bianco’ e presente su WhideDate anche come ‘Nordfrau’, ha creato anche WhiteChild, piattaforma di adozione per bambini bianchi, e WhiteDeal, per l’impiego esclusivo di lavoratori bianchi. Il sito è operativo senza indicazioni legali ed è registrato tramite una società a Parigi, pur essendo gestito da H. in Germania.



Il Servizio tedesco per la protezione della Costituzione aveva già segnalato WhiteDate nel 2019 come esempio di “estremismo nello spazio digitale”. La fondatrice mantiene contatti con network neonazisti, negazionisti dell’Olocausto e gruppi nazionalisti come i Ludendorffer, partecipando anche a eventi offline. Secondo Die Zeit, WhiteDate funziona quindi sia come sito di incontri sia come hub globale per l’organizzazione e la radicalizzazione di estremisti di destra, promuovendo ideologia razzista e antisemitica.