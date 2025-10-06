Flotilla, attivisti: “Oggi sarà liberata Greta Thunberg”

Greta Thunberg sarà liberata oggi ed espulsa da Israele. Lo ha annunciato sui social la Global Sumud Flotilla, spiegando che un volo porterà l’attivista svedese in Grecia. A bordo dello stesso aereo ci saranno anche 27 attivisti greci che hanno partecipato alla spedizione umanitaria. Il volo, riferisce Ynet, sarà pagato dal governo di Atene. Nelle scorse ore era scoppiata la polemica sulle condizioni in cui sarebbe stata tenuta Thunberg dopo l’arresto da parte delle autorità israeliane. Accuse che il ministro degli Esteri di Tel Aviv ha bollato come “sfacciate menzogne”.

I presunti maltrattamenti

Attraverso i media turchi, contattati da un giornalista turco anche lui membro della Global Sumud Flotilla come Thunberg, e come l’attivista svedese fermato dalle autorità israeliane, era trapelato che la ragazza era stata maltrattata, in particolare che era stata costretta tra le altre cose a ‘gattonare’ e baciare la bandiera di Israele. Tutte accuse false, secondo il ministero di Tel Aviv. Mentre pare più verosimile che l’attivista sia stata costretta in una cella infestata da cimici: a quanto riporta il Guardian, la ragazza avrebbe alcune eruzioni cutanee, notate da un funzionario svedese che ha visitato Thunberg in carcere.