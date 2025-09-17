Trump contro i media: “Fermeremo la sinistra radicale”

Nuovo attacco di Donald Trump ai grandi giornali americani. L’ex presidente degli Stati Uniti ha annunciato sui social di aver avviato una causa legale contro il New York Times, definendo l’iniziativa un passo necessario per contrastare “i media della sinistra radicale”.

“Sto ricevendo riscontri straordinari per la mia causa contro il New York Times. Il sentimento predominante è ‘Era ora!’. Il caso è stato depositato nel grande Stato della Florida! I media della sinistra radicale stanno lavorando duramente per distruggere gli Stati Uniti d’America. Li fermeremo a ogni livello!” – ha scritto Trump sul suo profilo X.

Lo stesso messaggio è stato pubblicato anche su Truth Social, la piattaforma lanciata dallo stesso Trump, a conferma della centralità di questa battaglia contro quella che definisce la “stampa ostile”.

Nyt: “Causa tentativo di soffocare informazione”

La causa per diffamazione intentata da Donald Trump contro il New York Times e quattro suoi giornalisti “non ha alcun fondamento legale legittimo ed è invece un tentativo di soffocare e scoraggiare l’informazione indipendente”. Lo ha affermato un portavoce del quotidiano.

“Il New York Times non si lascerà scoraggiare da tattiche intimidatorie. Continueremo a indagare sui fatti senza timore o favoritismi e a difendere il diritto dei giornalisti, sancito dal Primo Emendamento, di porre domande a nome del popolo americano”, ha aggiunto il portavoce.