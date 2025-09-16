Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 16 settembre 2025

Ultima ora

Trump in partenza per il Regno Unito: "Grande onore, Re Carlo è un amico da tempo"

Il presidente americano Donald Trump si è soffermato con i giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One per la sua visita nel Regno Unito, la seconda dopo quella del 2019  durante il suo primo mandato alla Casa Bianca quando venne accolto dall’allora regina Elisabetta II.  “Innanzitutto è per stare con Carlo e Camilla. Sono miei amici da molto tempo, da molto prima che lui diventasse re, ed è un onore avere questo re, penso che lui rappresenti molto bene il Paese. È un gentiluomo così elegante e rappresenta molto bene il Paese”, ha detto Trump.