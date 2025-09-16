Trump in partenza per il Regno Unito: "Grande onore, Re Carlo è un amico da tempo"

Il presidente americano Donald Trump si è soffermato con i giornalisti prima di imbarcarsi sull’Air Force One per la sua visita nel Regno Unito, la seconda dopo quella del 2019 durante il suo primo mandato alla Casa Bianca quando venne accolto dall’allora regina Elisabetta II. “Innanzitutto è per stare con Carlo e Camilla. Sono miei amici da molto tempo, da molto prima che lui diventasse re, ed è un onore avere questo re, penso che lui rappresenti molto bene il Paese. È un gentiluomo così elegante e rappresenta molto bene il Paese”, ha detto Trump.