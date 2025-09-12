Russia, l'esercito abbatte 221 droni ucraini: le immagini delle esplosioni in città

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 221 droni ucraini su diverse regioni, nelle prime ore di venerdì. A Smolensk, alcune persone sono state riprese mentre correvano per strada, prima che si verificasse una forte esplosione. In un altro video girato a Tosno, le esplosioni riecheggiano in tutta la città.

Il Ministero della Difesa russo ha riferito di aver identificato 42 droni sulla regione di Smolensk, 85 sulla regione di Bryansk, 28 sull’area intorno a San Pietroburgo, 14 sulla regione di Novgorod e nove sulla regione di Mosca. L’attacco ha coinvolto uno dei numeri più alti di droni segnalati dall’esercito russo. Secondo il governatore locale Vyacheslav Gladkov, una donna è rimasta uccisa e un uomo ferito durante l’attacco notturno a Belgorod.