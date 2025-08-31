Gaza, uccisi palestinesi in coda per gli aiuti – La diretta

Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi delle forze israeliane a Gaza dall’alba di oggi. Tra loro, 13 persone erano in attesa di aiuti alimentari.
Il ministro della Cultura israeliano Miki Zohar, in vista della riunione di governo di oggi, ha dichiarato a Channel 12 che un accordo di cessate il fuoco temporaneo per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza “non è all’ordine del giorno”. Lo riporta il Times of Israel. “C’è una chiara decisione dello Stato di Israele, e a mio parere potrebbe essere espressa in modo più chiaro nei prossimi giorni: solo un accordo completo”, ha dichiarato Zohar ieri sera a Channel 12. “Non c’è più la possibilità di un accordo parziale. Israele ha deciso che un accordo parziale non è all’ordine del giorno. L’unica cosa all’ordine del giorno è la fine della guerra, insieme, ovviamente, al rientro di tutti gli ostaggi e alla smilitarizzazione della Striscia”.I commenti di Zohar giungono due settimane dopo che Hamas ha dichiarato di aver accettato le linee generali di un accordo di cessate il fuoco di 60 giorni che vedrebbe il rilascio di 10 prigionieri israeliani ancora vivi, dei 48 ostaggi ancora detenuti da gruppi terroristici a Gaza, almeno 20 dei quali si ritiene siano ancora vivi da parte di Israele.
Nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza sono morte 7 persone “a causa di carestia e malnutrizione”. Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza, precisando che questo porta a 339 il totale dei palestinesi morti a Gaza per fame e malnutrizione dall’inizio della guerra, fra cui 124 bambini. Il ministero precisa che, da quando l’Ipc ha dichiarato lo stato di carestia nella zona di Gaza City il 22 agosto scorso, sono stati registrati 61 decessi fra cui 9 bambini.
Ieri l’esercito israeliano (Idf) ha confermato che il primo ministro Ahmed Ghaleb al-Rahwi del governo yemenita guidato dagli Houthi è stato ucciso insieme a diversi funzionari militari del gruppo e gli Houthi hanno promesso di vendicarsi.
Si svolgerà in un luogo sicuro alternativo non noto la riunione settimanale del Gabinetto israeliano in programma per oggi, dopo che Israele ha assassinato il premier Houthi in Yemen e secondo Al Arabiya avrebbe ucciso il portavoce del braccio militare di Hamas, le Brigate Qassam, Abu Obeida. Lo riporta l’emittente israeliana Kan.
Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi dagli attacchi delle forze israeliane a Gaza dall’alba di oggi. Tra loro, 13 persone erano in attesa di aiuti alimentari. Lo riferisce Al Jazeera. I palestinesi continuano a fuggire dalla parte settentrionale di Gaza City e dalle aree circostanti, mentre l’esercito israeliano intensifica gli attacchi nell’ambito di un piano per conquistare la città e cacciare via un milione di persone.