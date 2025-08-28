Gaza, 24 morti nei raid israeliani. Idf si prepara ad azione su larga scala

“Gli sforzi di mediazione del Qatar e dell’Egitto non si sono fermati, nonostante l’inaspettata mancanza di disponibilità da parte israeliana e la sua insistenza sulla propria posizione”. Lo ha detto il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty, parlando in conferenza stampa accanto al suo omologo qatariota degli sforzi per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riporta Times of Israel. “Continueremo a fare pressione e a mantenere contatti con le parti regionali e internazionali affinché spingano la parte israeliana ad accettare la proposta di cessate il fuoco, basata sull’iniziativa presentata dall’inviato americano Steve Witkoff”, ha aggiunto.
E’ salito a 24 il bilancio delle vittime dall’alba degli attacchi israeliani su Gaza. Lo riporta Al Jazeera, citando fonti mediche dell’enclave secondo cui almeno sei tra di loro erano richiedenti aiuto.
In merito alla situazione in Medioriente “c’è una importante convergenza nelle vedute tra i nostri paesi.Entrambi hanno sempre chiesto di porre fine alla guerra, l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza e il lancio di un processo politico che porti alla nascita dello Stato palestinese”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, incontrando il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Villa Madama. “Noi – ha aggiunto – siamo disposti a collaborare con i nostri partner, a partire dall’Italia, per arrivare a questo obiettivo molto ambito di pace e sicurezza”
Garantire un accesso umanitario sicuro e senza ostacoli per raggiungere le famiglie più vulnerabili è la massima priorità in questo momento a Gaza. Lo ha dichiarato la direttrice esecutiva del Pam, Programma Alimentare Mondiale, Cindy McCain, dopo aver visitato la Striscia di Gaza. “Gaza è al punto di rottura. La disperazione è alle stelle e l’ho vista con i miei occhi”, ha dichiarato McCain, come si legge in un comunicato. “Dobbiamo poter urgentemente riattivare la nostra vasta e affidabile rete di 200 punti di distribuzione alimentare in tutta la Striscia, cucine comunitarie e panifici. È urgente creare le condizioni giuste per poter raggiungere i più vulnerabili e salvare vite”, ha aggiunto. La direttrice esecutiva si è recata nelle aree di Deir-al-Balah e Khan Younis. “Ho incontrato bambini affamati che ricevevano cure per malnutrizione grave e ho visto foto di quando erano in buona salute. Oggi sono irriconoscibili”, ha aggiunto McCain.
Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano, Itamar Ben Gvir, sta cercando l’approvazione del procuratore generale per un documento politico che vieterebbe le proteste che bloccano le principali strade e quelle all’interno delle sinagoghe. Lo riportano i media israeliani, secondo cui il documento proibirebbe le manifestazioni che bloccano autostrade e vie principali, così come quelle dirette a ospedali, città isolate, percorsi di emergenza e l’aeroporto Ben-Gurion. La nuova direttiva, riporta Haaretz, prevederebbe inoltre che i manifestanti ottengano l’approvazione della polizia, sotto la supervisione di Ben Gvir, per poter bloccare le strade all’interno delle città. Inoltre, sarebbero vietate anche le proteste nelle sinagoghe, sostenendo che ostacolano la libertà religiosa.
Lunedì 1 settembre alle ore 15 il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, incontrerà alla Farnesina la ministra degli Affari Esteri dell’Autorità nazionale palestinese, Varsen Aghabekian. A seguire, i due ministri si recheranno presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma alle ore 16 circa, per incontri con la dirigenza della struttura e per una visita ai bambini palestinesi in cura, e presso il Policlinico universitario Agostino Gemelli alle ore 17.15 circa per ulteriori incontri. Al termine della visita all’Ospedale Gemelli, i due ministri rilasceranno dichiarazioni alla stampa nel piazzale dell’ospedale.
E’ durata oltre 90 minuti la riunione nello Studio Ovale su Gaza alla quale hanno partecipato Donald Trump, l’inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente ed ex consigliere della Casa Bianca, Jared Kushner. Lo riferisce il New York Times. Il segretario di Stato Marco Rubio, che ricopre anche la carica di consigliere per la Sicurezza nazionale, ha partecipato ad alcune parti dell’incontro, così come l’ex premier britannico Tony Blair. L’incontro nello Studio Ovale si è svolto lo stesso giorno in cui Rubio ha incontrato al dipartimento di Stato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. Nell’incontro, Rubio e Saar hanno parlato della situazione in Medio Oriente, comprese le conseguenze della guerra di Israele contro l’Iran, il bombardamento da parte dell’amministrazione Trump di tre siti nucleari iraniani e la guerra a Gaza.
E’ salito a 17 il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani su Gaza. Tra questi, nove persone erano in cerca di aiuto. Lo riporta Al Jazeera, citando fonti mediche dell’enclave.
Il segretario di Stato Marco Rubio ha incontrato oggi a Washington il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar “per riaffermare il fermo impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele”. Come riferisce una nota del dipartimento di Stato, Rubio ha discusso di “questioni chiave a Gaza, in Libano e in Siria” e “dell’importanza di contrastare la nefasta influenza dell’Iran”. Il segretario di Stato e il ministro degli Esteri israeliano hanno infine “convenuto che una stretta e continua cooperazione tra i loro Paesi è fondamentale per la sicurezza e la prosperità della regione”.
Le Forze di difesa israelinae (Idf), hanno comunicato di aver intercettato un drone proveniente dallo Yemen. In seguito agli allarmi anti-infiltrazione di aerei ostili suonati nella zona di Bnei Netzarim, vicino alla Striscia di Gaza, le Idf hanno comunicato che un Uav lanciato dallo Yemen è stato intercettato con successo dall’aeronautica militare israeliana, come riporta il Times of Israel.
L’esercito israeliano afferma che le truppe stanno continuando a colpire Hamas nella Striscia di Gaza, distruggendo decine di obiettivi come parte dei preparativi per un’offensiva più ampia per conquistare Gaza City. Secondo l’esercito, “le forze della Brigata Golani, hanno ucciso diversi uomini armati e distrutto infrastrutture nel sud di Gaza”. La 188esima brigata “ha operato anche nella città meridionale di Khan Younis, impegnandosi per garantire il controllo del corridoio di Magen Oz che collega la parte orientale e occidentale della città, e ha colpito le postazioni di Hamas nella zona”.