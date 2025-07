Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: 16 morti e 35 feriti

Pesante attacco russo nella notte sulla regione di Zaporizhzhia, in Ucraina. “La notte scorsa il nemico ha bombardato la regione di Zaporizzja 8 volte, in precedenza con i Fab. Ha sparato anche alla colonia penale. 16 persone sono morte e 35 sono rimaste ferite. Ai feriti viene fornita tutta l’assistenza medica necessaria. I locali dell’istituzione sono stati distrutti. Le abitazioni private vicine sono state danneggiate”. Lo scrive sul suo canale Telegram Ivan Fedorov, governatore dell’oblast.

Kharkiv, due morti e un ferito in raid di Mosca

A Slatyne, nella regione di Kharkiv, un uomo di 75 anni è morto e uno di 52 è rimasto ferito; a Kupyansk, nella stessa regione, è morto un uomo di 65 anni. Lo riporta Kharkiv life su Telegram. I russi “hanno utilizzato missili, KAB, droni FPV, Lancet e altri UAV. In diverse zone della regione sono stati danneggiati edifici residenziali, automobili e terreni agricoli”. In totale sono stati registrati 172 scontri. In direzione sud di Slobozhansk – 7 assalti nelle zone di Vovchansk, Zeleny e Krasny Pershy. A Kupyanske – 6 attacchi vicino a Stepova Novoselivka, Kindrashivka e Lozova.

Droni di Kiev colpiscono sud della Russia, un morto

E’ di un morto il bilancio di un attacco ucraino con un drone nella Russia meridionale. A riportarlo, sul suo canale Telegram, è stato il governatore della Regione di Rostov, Yuri Sliusar. “Un’auto è stata danneggiata ad Ostrovsky Street, sfortunatamente la persona che era alla guida è morta all’interno del veicolo”, ha scritto Sliusar. L’attacco ha preso di mira i distretti di Salsk, Kamensk-Shakhtinsky, Volgodonsk, Bokovsky e Tarasovsky, ha affermato Sliousar su Telegram.