Laura Dahlmeier travolta da una frana, paura per l'ex regina del biathlon

L’ex campionessa olimpica e mondiale di biathlon Laura Dahlmeier ha subito un grave incidente durante un’escursione in Pakistan ed è rimasta gravemente ferita. Lo riferisce la Federazione internazionale di biathlon citando l’emittente tedesca ZDF, che ha avuto modo di parlare con il suo management. L’incidente della campionessa tedesca è avvenuto sulle montagne del Karakorum, in Pakistan. Una squadra di soccorso internazionale sta attualmente coordinando le operazioni di soccorso.

La ricostruzione dell’incidente

“Laura Dahlmeier stava scalando con il suo compagno di alpinismo il 28 luglio quando è rimasta coinvolta in una frana. L’incidente – ha riferito il suo management a ZDF ò è avvenuto intorno a mezzogiorno ora locale a un’altitudine di circa 5.700 metri. Il suo compagno ha immediatamente chiamato i servizi di emergenza e le operazioni di soccorso sono immediatamente iniziate. A causa della lontananza della zona, un elicottero è riuscito a raggiungere il luogo dell’incidente solo la mattina del 29 luglio”. L’IBU “e l’intera famiglia del biathlon sono vicini a Dahlmeier e alla sua famiglia, sperando in buone notizie”.

Chi è Laura Dahlmeier

Laura Dahlmeier, 31 anni, ha esordito in coppa del mondo nel 2013 a Oslo Holmenkollen e nello stesso anno ha ottenuto la prima vittoria a Krasnaya Polyana. Nella stagione 2016-2017 ha vinto la Coppa del Mondo generale e quelle di individuale e di inseguimento. In tutto in Coppa del Mondo vanta 53 podi, tra cui 26 vittorie. Alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018 ha conquistato tre medaglie, due ori (sprint e inseguimento) e un bronzo (individuale). Ben 15 le medaglie vinte ai Mondiali: 7 ori, 3 argenti e 5 bronzi.