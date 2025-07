Home > Esteri > Grecia, al via tassa anti overtourism per chi arriva sulle isole in crociera

Al via oggi, lunedì 21 luglio, in Grecia la nuova tassa anti overtourism per chi approda con unca crociera nei porti delle sue isole. La tassa, ufficialmente denominata dal governo greco ‘tassa per il turismo sostenibile’, varia a seconda della stagione e della destinazione e le tariffe più alte sono quelle per le isole molto frequentate, come Mykonos e Santorini.

I prezzi durante l’alta stagione

Il quotidiano Kathemerini spiega che, durante l’alta stagione turistica dal 1° giugno al 30 settembre, i passeggeri che sbarcano con una crociera a Mykonos o Santorini pagheranno 20 euro, mentre quelli che arrivano in altri porti greci pagheranno 5 euro. Nei periodi di intermedi invece, dal 1° aprile al 31 maggio e dal 1° al 31 ottobre, la tassa scenderà a 12 euro per Mykonos e Santorini e a 3 euro per gli altri porti.

I costi in bassa stagione

In bassa stagione infine, dal 1° novembre al 31 marzo, i passeggeri pagheranno 4 euro nelle due isole e 1 euro altrove. Il giornale sottolinea che, nonostante la tassa sia a carico dei visitatori, la riscossione e il versamento allo Stato saranno a carico degli operatori crocieristici e degli agenti marittimi. Il sistema sarà gestito elettronicamente dal ministero degli Affari Marittimi e delle Politiche Insulari.