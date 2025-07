Expo Rurale a Buenos Aires: al via le vacanze invernali in Argentina

La 137ª edizione della Fiera dell’Allevamento, dell’Agricoltura e dell’Industria ha preso il via presso il Rural, a Buenos Aires, in Argentina. Questa fiera agricola e zootecnica diventa ancora una volta un importante punto di ritrovo per migliaia di visitatori provenienti da tutto il Paese, che danno inizio alle vacanze invernali. La Fiera offre una grande varietà di attrazioni e attività per tutte le età e presenta anche le ultime novità nel campo delle macchine e delle tecnologie agricole. Gli amanti del cibo possono gustare una vasta gamma di piatti regionali e specialità dai food truck nell’area ristorazione. C’è anche uno spazio educativo all’aperto dove le famiglie possono imparare a piantare, fare il compostaggio e conoscere la biodiversità. Inoltre, sono presenti oltre 400 espositori che rappresentano una vasta gamma di settori, tra cui l’agroalimentare, la nutrizione animale, le aziende automobilistiche e i centri di ricerca genetica.