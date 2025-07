Dazi, Trump: “Presto annunceremo importanti accordi”

Il governo degli Stati Uniti ha alcuni “importanti” accordi commerciali da annunciare presto. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in occasione della firma del disegno di legge Genius Act. “Quando mando il documento in cui dico che pagherete dazi del 35% o del 40%, è un accordo”, ha precisato, “poi chiameranno e vedranno se possono proporre un accordo un po’ diverso, come aprire il loro Paese al commercio”.



Trump firma Genius Act su criptovalute

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto la cerimonia di firma del disegno di legge chiamato ‘Genius Act’. “L’hanno chiamato come me”, ha detto alla Casa Bianca. Il Genius Act stabilisce le prime misure di salvaguardia e di protezione dei consumatori per le stablecoin, un tipo di criptovaluta legata a un asset stabile come il dollaro statunitense per ridurre la volatilità dei prezzi. È stato approvato sia dalla Camera che dal Senato con ampio margine bipartisan. La misura ha lo scopo di rafforzare la fiducia dei consumatori nel settore delle criptovalute in rapida crescita. La sua approvazione arriva mentre Trump si è posto l’obiettivo di rendere gli Stati Uniti la “capitale mondiale delle criptovalute”.



Nel suo discorso Trump ha elogiato i leader del settore delle criptovalute, affermando che “nessuno ha ottenuto tanto rispetto in così poco tempo”. Parlando del settore, ha aggiunto: “È positivo per il dollaro ed è positivo per il Paese. Ecco perché vi ho sostenuto sin dall’inizio”. Il presidente ha poi ammesso candidamente il suo calcolo politico: “E l’ho fatto anche per i voti”, ha detto, suscitando le risate del pubblico.



Financial Times: “Trump spinge per tariffe al 15-20% su tutti i beni Ue”

Donald Trump avrebbe intensificato le sue richieste nei negoziati commerciali con l’Unione Europea, spingendo per imporre una tariffa minima del 15-20% sui beni importati negli Usa. Lo riporta il Financial Times, che cita quanto riferito da tre persone informate sul dossier. Trump, aggiunge il Ft, punterebbe in particolare a mantenere al 25% le tarrife sul settore automotive.