Coca-Cola, Trump: “Ha accettato di usare zucchero di canna”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Coca-Cola ha accettato di utilizzare zucchero di canna nella sua bevanda analcolica di punta negli Stati Uniti, su suo suggerimento. “Ho parlato con Coca-Cola riguardo all’uso di zucchero di canna vero e hanno accettato di farlo”, ha scritto Trump sui suoi social.

Trump e la Coca-Cola

“Vorrei ringraziare – ha proseguito – tutte le autorità di Coca-Cola. Sarà una mossa molto positiva da parte loro, vedrete. È semplicemente meglio!”. Il passaggio dallo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio nella bevanda gassata venduta negli Usa allineerebbe l’azienda alla sua pratica in altri Paesi, tra cui il Messico. Ciò non influirebbe sulla bevanda preferita di Trump, la Diet Coke, che utilizza l’aspartame come bevanda senza calorie. Tuttavia, la Coca-Cola Co. con sede ad Atlanta non ha confermato la notizia, limitandosi a dire che apprezza l’entusiasmo del presidente americano e promettendo che presto saranno resi noti ulteriori dettagli sulle novità relative ai suoi prodotti.

Il pressing della Casa Bianca parte del piano ‘Make America Healthy Again’

Il pressing del leader della Casa Bianca si inserisce nel piano della sua amministrazione, chiamato ‘Make America Healthy Again’, ovvero ‘Fai tornare di nuovo sana l’America’. L’iniziativa mira a stimolare le aziende del settore alimentare a ridurre l’impiego di ingredienti poco salutari. Secondo un rapporto di ‘Make America Healthy Again’, i prodotti con sciroppo di glucosio possono avere un ruolo rilevante in patologie come obesità e diabete nei bambini.