Il tifone Danas ha portato lunedì forti venti e piogge torrenziali in alcune zone di Taiwan. Due persone sono morte e oltre 300 sono rimaste ferite sulla costa occidentale dell’isola, densamente popolata. La tempesta ha perso intensità mentre si spostava verso nord-ovest in direzione dello Stretto di Taiwan, oltre la capitale Taipei. Secondo l’Agenzia nazionale dei vigili del fuoco, due persone sono morte a causa della tempesta nella città sud-occidentale di Tainan. Una persona è rimasta uccisa quando il suo veicolo è stato colpito da un albero caduto, mentre un’altra è morta a causa del malfunzionamento del respiratore dovuto all’interruzione dell’alimentazione elettrica.

Almeno 334 persone sono rimaste ferite e oltre 3.400 sono state costrette ad evacuare, soprattutto dalle zone montuose intorno alla città portuale di Kaohsiung, nel sud di Taiwan. Il tifone ha causato interruzioni di corrente in oltre 580.000 abitazioni in tutta l’isola. Le scuole e gli uffici sono stati chiusi in tutto il sud e il centro di Taiwan. La tempesta ha raggiunto la costa occidentale nella contea di Chiayi nella tarda serata di domenica con venti sostenuti che hanno raggiunto i 144 km/h, inizialmente intensificandosi per poi indebolirsi mentre si spostava verso nord. Nel fine settimana ha scaricato oltre 600 mm di pioggia sulla parte centrale di Taiwan.

