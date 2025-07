Home > Esteri > Pakistan, 72 morti e 130 feriti per alluvioni in 10 giorni

È di 72 morti e oltre 130 feriti in Pakistan il bilancio di 10 giorni di piogge monsoniche e inondazioni. Lo riferisce l’Autorità nazionale per la gestione dei disastri. Le vittime, dal 26 giugno, sono state registrate in diverse province: Khyber Pakhtunkhwa nord-occidentale, Punjab orientale, Sindh meridionale e Belucistan sudoccidentale. L’Autorità nazionale per la gestione dei disastri ha esortato i funzionari locali a rimanere in stato di massima allerta e ha consigliato ai turisti di evitare di visitare le zone colpite poiché ulteriori piogge potrebbero bloccare le autostrade e scatenare alluvioni improvvise.

I servizi di emergenza sono in stato di massima allerta dal mese scorso, dopo che 17 turisti della stessa famiglia sono stati travolti dal fiume Swat nel nord-ovest. Quattro sono stati salvati e i corpi degli altri 13 sono stati successivamente recuperati. I video circolati online della famiglia, bloccata su un tetto e che implorava aiuto, hanno scatenato indignazione, facendo scattare accuse di lentezza alle squadre di soccorso. Le autorità hanno avvertito di non poter escludere il ripetersi di condizioni meteorologiche estreme come le devastanti alluvioni del 2022, quando le piogge inondarono un terzo del Paese, uccidendo 1.737 persone.