Mosca esulta: "Così la fine dell’operazione militare speciale è più vicina"

Gli Stati Uniti forniranno meno armamenti all’Ucraina: una notizia che pesa sulle speranze di Kiev di contrastare i massicci attacchi russi, soprattutto sul fronte della difesa aerea. La sospensione riguarderà anche missili antiaerei e altre munizioni. “Questa decisione è stata presa per dare priorità agli interessi americani, dopo una revisione del Dipartimento della Difesa sul supporto militare globale”, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly. Secondo il Pentagono, per alcuni armamenti promessi le scorte si sono ridotte a livelli considerati critici, motivo per cui le spedizioni verranno sospese.

Today, Ukraine’s Ministers of Defense and Foreign Affairs gave reports, in particular on relations with the United States. At the working level, Ukraine and the U.S. are clarifying all the details of defense support, including air defense. One way or another, we must ensure… pic.twitter.com/qoRkojcNZJ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2025