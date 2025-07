La fragranza del tycoon, per uomini e donne, celebra le sue due presidenze Usa

Il presidente Usa, Donald Trump, ha lanciato la sua linea di profumi ‘Victory 45-47’. “Sono arrivate le fragranze Trump. Si chiamano ‘Victory 45-47’ perché sono sinonimo di vittoria, forza e successo, sia per gli uomini che per le donne”, ha scritto il tycoon in un post promozionale su Truth. I numeri 45 e 47 si riferiscono al fatto che Trump è stato il 45esimo presidente Usa e ora è il 47esimo. “Acquistate una bottiglia per voi e non dimenticate di regalarne una ai vostri cari. Godetevela, divertitevi e continuate a vincere!”, ha aggiunto. Il presidente ha anche allegato il link del sito per l’acquisto, invitando a visitarlo. Sul sito le bottiglie di profumo da 100 ml sono in vendita a 249 dollari, ma si legge che se si acquistano 2 bottiglie si risparmiano 100 dollari.

Il profumo di Trump per uomini e donne

Visitando l’apposito sito creato dall’entourage del tycoon ci sono delle descrizioni molto particolari per entrambe le fragranze: “Per gli uomini che guidano i propri obiettivi con forza, sicurezza e determinazione, questa è più di una semplice colonia; è una celebrazione della resilienza e del successo”, si legge sotto al prodotto maschile. Il profumo dedicato alle donne è invece descritto come “una fragranza sofisticata e delicatamente femminile” che “cattura sicurezza, bellezza e incrollabile determinazione” con ogni goccia.

Gli altri prodotti a marchio Trump

I profumi sono però solo l’ultima trovata commerciale di Donald Trump che negli scorsi mesi ha messo in piedi altre vendite che hanno messo sul mercato varie tipologie di prodotti tutti brandizzati ‘Trump’: dalle sneakers dorate vendute a 399 dollari, messe in vendita durante la corsa per le presidenziali e con un nome alquanto particolare (‘The Never Surrender High-Tops’) e poi riprodotte per celebrare la vittoria (sempre color oro) in edizione limitata a 500 dollari. Ma non è tutto, perché sugli store del tycoon ci sono anche colonie a 130 dollari e monete celebrative d’argento vendute a 100 dollari l’una.

