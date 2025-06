La conferma è arrivata dal portavoce della magistratura iraniana. Araghchi: "Orgogliosi dei nostri martiri"

L’attacco israeliano alla prigione Evin di Teheran ha ucciso 71 persone secondo quanto ha dichiarato il portavoce della magistratura iraniana, Asghar Jahangir, in un’intervista all’agenzia di stampa Mizan. “Nell’attacco alla prigione di Evin sono state uccise 71 persone, tra cui il personale amministrativo, i giovani che stavano svolgendo il servizio militare, i prigionieri, i familiari dei prigionieri che li stavano visitando e i vicini che vivevano nelle vicinanze della prigione”, le parole di Jahangir.

“Ancora una volta, il grande popolo iraniano sta mostrando al mondo la sua straordinaria forza e resilienza. Le ondate di patrioti che sono scesi in piazza in Iran per onorare i comandanti militari, gli scienziati, i ricercatori e i civili, tra cui donne e bambini assassinati a sangue freddo dal codardo regime israeliano, hanno tutte un messaggio: a differenza del debole regime israeliano, NON nascondiamo le nostre perdite; siamo ORGOGLIOSI dei nostri MARTIRI, che sono i nostri modelli. Per ogni ufficiale o scienziato caduto, state certi che altri 100 sono in fila per prendere il loro posto. Fino all’ultima goccia di sangue, la potente e resiliente nazione iraniana resisterà a chiunque tenti di decidere il NOSTRO destino”. Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi.

