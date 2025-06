Fonti Ue: "Commissione verso accordo di principio con Usa"

Gli Stati Uniti potrebbero prorogare la scadenza del 9 luglio per l’entrata in vigore dei Dazi reciproci nei confronti dei loro partner commerciali. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing con la stampa. La scadenza “forse potrebbe essere prorogata, ma è una decisione che spetta al presidente”, ha detto la funzionaria rivelando, di fatto, che il presidente Donald Trump non ha ancora deciso cosa fare con le tariffe commerciali che erano già state rinviate lo scorso aprile. Pochi giorni fa, durante il G7 in Canada, Trump ha finalizzato un accordo sui dazi con la Gran Bretagna.

Dazi, Fonti Ue: “Commissione verso accordo di principio con Usa”

Nel frattempo, alcune fonti diplomatiche dell’Ue riferiscono che “da qui al 9 luglio arrivare a un accordo sui Dazi è una cosa molto complicata” perché i tempi sono stretti, quindi “l’unica cosa che si può fare ora è un accordo di principio, per lavorare su determinate direttrici” sulla falsariga degli accordi conclusi con Regno Unito e Cina, ed è quello che si appresta a fare la Commissione. Al momento non è ancora arrivata una offerta da parte degli Usa ma è “verosimile” che nei prossimi giorni arriverà alla Commissione. Il concetto in ogni caso è che “se ci devono essere delle asimmetrie da un lato, devono essere compensate da un altro”, viene spiegato.

Trump: “Firmato accordo con Cina e ora forse con India”

Gli Stati Uniti hanno firmato “ieri” l’accordo commerciale con la Cina e un altro “grosso” accordo “sta arrivando, forse con l’India”. Lo ha detto Donald Trump parlando durante un evento alla Casa Bianca.

Trump: “Con le tariffe incassati 88 mld di dollari”

Con i dazi gli Stati Uniti hanno finora incassato “88 miliardi di dollari”, ha poi aggiunto Trump.

