Crosetto: "Si apre una crisi molto più grande". "Tutti davano per scontato l'attacco"

Giorgia Meloni sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell’intelligence. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Nella notte, infatti, gli Stati Uniti hanno attaccato diversi siti nucleari di Teheran entrando ufficialmente in guerra al fianco di Israele. La scelta di Donald Trump ha scatenato le preoccupazioni dei leader mondiali e la crisi regionale adesso rischia di essere molto più grande.

Crosetto: “Si apre crisi molto più grande”

L’attacco degli Stati Uniti in Iran “non ci ha colto di sorpresa” ma “cambia completamente lo scenario perché si apre una crisi molto più grande” e “anche da parte dell’Iran una risposta molto più forte, che non riguarderà soltanto i lanci in Israele, che sono cominciati questa mattina, ma rischia di allargarsi ad Hormuz e a tutti gli obiettivi americani”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo all’edizione straordinaria del Tg1. “Di questo gli americani ne sono consapevoli. Avevano già iniziato ieri a spostare alcune persone”, ha spiegato.

Crosetto: “Tutti davano per scontato l’attacco in Iran”

“Nessun governo è stato informato dell’attacco ma tutte le difese o tutti i servizi che analizzano ciò che succede lo davano per scontato quindi c’era nemmeno bisogno di ricevere informazioni, perché lo sapevamo, probabilmente lo sapevano gli iraniani, mancava soltanto l’ora in cui sarebbe partita”, ha detto ancora Crosetto intervenendo su La7, “spiegando che siamo rimasti sorpresi”. “Quando si muovono i B2 Spirit degli Stati Uniti, parliamo di aerei di 20 metri per 52, che sono gli unici in grado di portare le bombe GBU-57”, ha rilevato il ministro “si capisce perfettamente quale sarà il risultato”.

Tajani: “Ora de-escalation”

“Ci auguriamo che dopo questo attacco, che è stato un danno enorme alla produzione dell’arma nucleare che rappresentava un pericolo per tutta l’area, ora si possa arrivare a una de-escalation e che l’Iran si sieda al tavolo delle trattative”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento con l’edizione straordinaria del Tg1.

Il vice premier ha ricordato di aver avuto nei giorni scorsi un colloquio con il suo omologo iraniano: Teheran pensava di tenere “una linea dura e non sedersi al tavolo”, “vediamo se dopo l’attacco di questa notte cambieranno idea”. “Eravamo pronti ad accogliere a Roma una riunione diretta tra americani e iraniani, senza intermediazioni – ha sottolineato -. Siamo con tutte le nostre forze al lavoro per favorire una soluzione diplomatica. Speriamo che l’Iran accetti di sedersi a un tavolo dopo questa azione, che punta a impedire la creazione di una bomba atomica iraniana”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata