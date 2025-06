Nuovi raid iraniani mentre in Canada si stava tenendo il G7

Guerra Israele-Iran, alle prime ore dell’alba, sirene antiaeree hanno risuonato in tutta la città di Tel Aviv, a causa dei nuovi raid iraniani su. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno annunciato che il presidente Donald Trump avrebbe lasciato in anticipo il vertice del G7 in Canada, dopo aver ribadito che Teheran deve frenare il suo programma nucleare prima che sia “troppo tardi”.

Il presidente statunitense ha anche pubblicato sui social un messaggio piuttosto chiaro: “Tutti dovrebbero evacuare immediatamente Teheran!”. Le forze di difesa aerea iraniane sono state attivate sopra la capitale, dopo che alcune esplosioni sono state udite nella parte orientale della città. Lo riporta la Cnn, citando l’agenzia di stampa statale iraniana Fars. I leader del G7, riuniti a Kananaskis in Canada, hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta: “Esortiamo affinché la risoluzione della crisi iraniana porti a una più ampia de-escalation delle ostilità in Medio Oriente, incluso un cessate il fuoco a Gaza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata