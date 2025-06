La flotta Dreamliner ha trasportato oltre un miliardo di passeggeri. Aperte 425 nuove rotte

L’aereo caduto in India della compagnia Air India è il modello di Boeing 787 più venduto di sempre. Sul suo sito internet Boeing scrive infatti che si tratta dell’aereo a fusoliera larga “più venduto di tutti i tempi”.

“In meno di 14 anni – viene spiegato da Boeing – la flotta del 787 Dreamliner ha trasportato più di un miliardo di passeggeri, una crescita più veloce di qualsiasi altro jet widebody nella storia dell’aviazione. La tecnologia leader del settore crea notevoli opportunità per le compagnie aeree di tutto il mondo e migliora notevolmente l’esperienza di viaggio. Una struttura composita più leggera e robusta consente alle compagnie aeree di ridurre il consumo di carburante fino al 25% rispetto agli aerei che sostituisce”.

Inoltre – continua Boeing – “il 787 ha aperto più di 425 nuove rotte senza scalo in tutto il mondo, molte delle quali non erano mai state servite prima. Gli interni innovativi offrono cabine spaziose, una vista migliore grazie ai finestrini più grandi oggi disponibili su qualsiasi jet commerciale a fusoliera larga e miglioramenti della cabina che consentono ai passeggeri di arrivare a destinazione più riposati”.

Sul sito Boeing spiega che 11 compagnie europee hanno aperto 134 rotte no stop che connettono gli hub europei con destinazioni mondiali; 9 compagnie mediorientali ne hanno attivate 63, 4 compagnie dell’Oceania hanno avviato con i 787 Dreamliner 16 rotte no stop, 2 dell’Eurasia con 8 destinazioni, 16 compagnie del Nord Est e del Sud Est asiatico, con 119 nuove rotte dirette, 5 compagnie africane con 36 rotte, 3 dell’America Latina e del Sudamerica con 7 nuove rotte, e 5 del Nord America con 52 nuove rotte no stop.

