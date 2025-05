Il discorso davanti al Parlamento di Ottawa

(LaPresse) – Il Canada sta affrontando sfide senza precedenti in un mondo che non è mai stato così pericoloso. E’ il messaggio di Re Carlo III davanti al Parlamento di Ottawa, in un discorso fortemente voluto dal premier Mark Carney, che ha invitato il sovrano britannico, capo di Stato del Canada, ad aprire la nuova sessione parlamentare, in risposta alle minacce di annessione di Donald Trump. È raro che il monarca pronunci quello che viene chiamato il discorso dal trono in Canada. La madre di Carlo, la regina Elisabetta II, lo aveva già fatto due volte, nel 1957 e nel 1977.”Eppure questo momento rappresenta anche un’incredibile opportunità. Un’opportunità di rinnovamento”, ha detto Carlo. No archive/No resale

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata