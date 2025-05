Si tratta di "un'operazione massiccia" che dovrebbe prendere il via dopo la visita di Trump nei Paesi Arabi

Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele entrerà con la forza a Gaza.

L’annuncio di Netanyahu

“Nei prossimi giorni entreremo” nella Striscia “con tutte le nostre forze per completare l’operazione e sconfiggere Hamas“, ha detto il premier israeliano incontrando un gruppo di riservisti feriti in guerra. “Voi siete un esempio e un modello da seguire, e con il vostro spirito stiamo andando verso la vittoria completa”, ha aggiunto secondo quanto riferito dall’emittente Kan.

L’operazione a Gaza

Non è la prima volta che il leader di Tel Aviv si lascia andare ad annunci di questo tipo. Già la settimana scorsa aveva parlato di “un’operazione massiccia” a Gaza che prevede anche un piano di “transizione” per i residenti. La vera novità è rappresentata dal fatto che le truppe dell’Idf “rimarranno di stanza nel territorio conquistato finché non saranno raggiunti gli obiettivi della guerra”. Il via è previsto dopo la visita di Donald Trump in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti tra il 13 e il 16 maggio, a meno che non si riesca a raggiungere un accordo per la liberazione degli ostaggi.

Secondo l’Onu il piano “sembra concepito per rafforzare il controllo sui beni di prima necessità come tattica di pressione, nell’ambito di una strategia militare” e lascerebbe senza rifornimenti gran parte della popolazione palestinese.

מעדכן אתכם גם היום בלי הפילטרים של התקשורת >> תרשמו לי את השאלות שלכם למטה. pic.twitter.com/b1c0XZFSI8 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 5, 2025

