La prestigiosa istituzione di Cambridge, nel Massachusetts, si è rifiutata di adeguarsi alle direttive dell'amministrazione Repubblicana

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump darà seguito alla minaccia di togliere le esenzioni fiscali sulle donazioni ad Harvard, dopo che l’università si è rifiutata di adeguarsi alle direttive dell’amministrazione. “Toglieremo l’esenzione fiscale all’università di Harvard. È quello che si meritano!”, ha scritto in un posto sul suo social Truth.

L’Università di Harvard, una delle più prestigiose degli Stati Uniti, aveva annunciato di voler fare causa all’amministrazione Repubblicana per bloccare il congelamento di oltre 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni, dopo che l’istituzione ha dichiarato che avrebbe disobbedito alle richieste del governo statunitense guidato dal tycoon di limitare l’attivismo nel campus.

In precedenza, infatti, la Casa Bianca aveva annunciato di aver congelato più di 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni e 60 milioni di dollari in contratti all’Università di Harvard, dopo che l’istituto ha respinto le richieste del tycoon che chiedeva ampie riforme del governo e della leadership dell’università, nonché modifiche alle sue politiche di ammissione. Aveva inoltre chiesto, in una lettera inviata venerdì all’università, di verificare la diversità nel campus e di smettere di riconoscere alcuni club studenteschi.

