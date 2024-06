Il volto della Brexit solo pochi giorni fa aveva detto che si sarebbe dedicato a sostenere Trump negli Usa

Nigel Farage, il politico britannico famoso per essere stato il volto della campagna per la Brexit (l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea) nel 2016, ha annunciato che si candiderà al Parlamento nelle elezioni politiche del prossimo 4 luglio prendendo le redini del partito di destra Reform UK. Cercherà di ottenere un seggio alla Camera dei Comuni nella cittadina di Clacton-on-Sea, nel Sud del Paese: sarà il suo ottavo tentativo di entrare in Parlamento. Farage ha così cambiato idea rispetto a quanto dichiarato solo pochi giorni fa, quando aveva detto che non si sarebbe candidato perché era più importante sostenere il suo alleato Donald Trump nelle elezioni presidenziali americane di novembre. Farage ha anche affermato che il suo obiettivo più grande è guidare la “vera” opposizione a un eventuale governo del partito laburista, nel caso in cui il partito conservatore al governo dovesse perdere le elezioni come pronosticato dai sondaggi. Ha detto di voler guidare una “rivolta politica contro lo status quo“, spiegando: “Non posso voltare le spalle a quei milioni di persone che mi hanno seguito, hanno creduto in me”.

