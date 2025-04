Il ministro dell'Informazione del Pakistan Attaullah Tarar: "Possibile azione militare India in prossime 24-36 ore"

Sale la tensione tra India e Pakistan con possibili risvolti militari già nelle prossime ore. Almeno secondo quanto dichiarato in un post su X dal ministro dell’Informazione del Pakistan Attaullah Tarar. “Il Pakistan dispone di informazioni attendibili secondo cui l’India intende intraprendere un’azione militare contro il Pakistan nelle prossime 24-36 ore con il pretesto di accuse infondate e inventate di coinvolgimento nell’incidente di Pahalgam“, ha dichiarato Tarar.

“Il ruolo arrogante che l’India si è arrogato nella regione, quello di giudice, giuria e carnefice, è sconsiderato e viene respinto con veemenza. Il Pakistan è stato vittima del terrorismo e comprende profondamente il dolore causato da questo flagello. Lo abbiamo sempre condannato in tutte le sue forme e manifestazioni in qualsiasi parte del mondo”, aggiunge Tarar, “in qualità di Stato responsabile, il Pakistan ha offerto con sincerità un’indagine credibile, trasparente e indipendente da parte di una commissione neutrale di esperti per accertare la verità”.

Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24-36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident.

Indian self assumed hubristic role of Judge, Jury and… pic.twitter.com/WVW6yhxTJ0

— Attaullah Tarar (@TararAttaullah) April 29, 2025