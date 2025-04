Il premier ha illustrato il nuovo 'Piano industriale e tecnologico'

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che “la Spagna raggiungerà il 2% del Pil in sicurezza e difesa quest’anno“.

“Investimento importante”

Si tratta di “un investimento importante” e di “uno sforzo rilevante“, con “10,47 miliardi di euro addizionali rispetto a quelli già destinati attualmente alla politica di sicurezza e difesa”, ha affermato il leader socialista, in una dichiarazione ai media in cui sta illustrando il nuovo ‘Piano industriale e tecnologico per la sicurezza e la difesa della Spagna e dell’Europa’. “E’ uno sforzo importante ma è proporzionato agli impegni presi” dal precedente governo del Partito popolare, “e proporzionato alle sfide che stanno affrontando la Spagna e l’Europa” in questo contesto geopolitico e tecnologico “mutevole”, ha sostenuto Sanchez.

Nuestro objetivo es modernizar las capacidades de seguridad y disuasión de España y Europa con una perspectiva integral de 360º. Nosotros NO elegimos esta coyuntura internacional. Pero Sí elegimos cómo afrontarla. Con inteligencia estratégica, justicia social y lealtad. pic.twitter.com/901R37fIiM — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 22, 2025

“Non aumenteremo le tasse”

Il premier ha assicurato che questo aumento della spesa per difesa e sicurezza si metterà in atto “senza aumentare le tasse, senza toccare un solo centesimo di euro degli investimenti nel welfare e senza incorrere in un maggior deficit pubblico.

