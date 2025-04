L'anno scorso il principe non si era unito alle tradizionali celebrazioni natalizie a Sandringham

I membri della famiglia reale britannica hanno partecipato alla tradizionale funzione religiosa di Pasqua a Windsor. Re Carlo III e la Regina Camilla sono stati visti salutare fuori dalla St George’s Chapel di Windsor, dove erano presenti anche altri membri della famiglia reale come il Principe Andrea, il Principe Edoardo e la Principessa Sophie. È la prima volta in un anno che il principe Andrea partecipa a un evento reale pubblico.

L’anno scorso il principe non si era unito alle tradizionali celebrazioni natalizie a Sandringham, dopo che era scoppiato uno scandalo sul suo legame con una presunta spia cinese. Il Principe e la Principessa di Galles e i loro figli non erano presenti alla funzione, poiché hanno trascorso il fine settimana in vacanza a Norfolk.

