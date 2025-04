L'ateneo si trova nella città di Tallahassee. È stato fermato un sospettato

Sparatoria nel campus della Florida State University a Tallahassee, negli Stati Uniti. Un ospedale nelle vicinanze ha comunicato che sta prestando soccorso alle persone coinvolte. La polizia è sul posto e agli studenti e al personale docente è stato chiesto di cercare riparo e di attendere ulteriori istruzioni. “Chiudete a chiave e state lontani da tutte le porte e finestre e preparatevi a prendere ulteriori misure di protezione”, recita l’avviso delle autorità. Un’analoga sparatoria nello stesso campus c’era stata nel 2014: allora due persone rimasero ferite.

Continue to shelter in place. Police have responded to an active shooter call at the Student Union. Stay alert for more information. Persons in need of immediate emergency assistance should call 9-1-1 or FSUPD at 850-644-1234.

