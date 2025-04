Xi Jinping: "Non ci sono vincitori in una guerra commerciale"

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che imporrà nuovi dazi sui semiconduttori nel corso della prossima settimana, aggiungendo che è prevista flessibilità per alcune aziende del settore. L’annuncio è arrivato nel viaggio con i giornalisti a bordo dell’Air Force One durante il viaggio di ritorno a Washington dalla sua residenza di West Palm Beach. “Volevamo semplificare la situazione per molte altre aziende, perché vogliamo produrre i nostri chip, semiconduttori e altri prodotti nel nostro paese”, ha aggiunto.

Dazi, Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale”

Dall’altra parte del mondo ha risposto il presidente cinese Xi Jinping. “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale, né in una guerra tariffaria”, ha dichiarato il leader di Pechino in un editoriale pubblicato congiuntamente sui media ufficiali vietnamiti e cinesi in occasione della settimana di incontri diplomatici previsti nel Sud-est asiatico, a cominciare dalla visita in Vietnam. “I nostri due paesi dovrebbero salvaguardare con fermezza il sistema commerciale multilaterale, la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento globali e un ambiente internazionale aperto e cooperativo”, ha aggiunto Xi Jinping.

