L'esercito di Tel Aviv: "Uccisi uomini di Hamas". I miliziani: "Ennesimo crimine di guerra israeliano"

Le forze israeliane hanno bombardato nella notte l’ospedale al-Ahli, detto anche l’Ospedale Battista, nel nord di Gaza City, mentre i medici si affrettavano a evacuare malati e feriti secondo gli ordini impartiti nella serata di sabato. “Ennesimo crimine orrendo“, ha fatto sapere Hamas, che ha pubblicato un video in cui si vede l’ostaggio ventenne israelo-americano Idan Alexander, prigioniero a Gaza da oltre 500 giorni.

L’esercito israeliano aveva emesso ieri sera nuovi ordini di sfollamento per i residenti del campo profughi di Nuseirat, nel centro della città, e di Khan Younis, nel sud, dopo aver intercettato tre razzi provenienti dalla Striscia. L’ospedale ha subito ‘gravi danni’, secondo l’emittente, anche al l’interno del pronto soccorso.

Hamas: “Attacco ospedale è ennesimo crimine di guerra”

Hamas accusa Israele di “nuovo crimine di guerra” a Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Il gruppo palestinese ha definito l’attacco israeliano all’ospedale al-Ahli un “nuovo crimine di guerra” e ha affermato che l’esercito israeliano non ha alcun rispetto per le leggi e le norme umanitarie. Ha sottolineato di ritenere inoltre gli Stati Uniti responsabili del “crimine brutale“.

Idf: “In attacco aereo a Gaza uccisi uomini di Hamas”

Poco fa, Idf e l’Isa hanno colpito un centro di comando e controllo di Hamas nell’area di Deir al-Balah. Lo comunica Idf sul proprio canale Telegram. Al momento dell’attacco, “numerosi terroristi di Hamas stavano operando all’interno del complesso, da dove pianificavano di compiere attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell’IDF. I terroristi presi di mira avevano pianificato di compiere ulteriori attacchi terroristici”.

“Prima dell’attacco, sono state adottate misure per mitigare i danni ai civili, tra cui l’uso di munizioni di precisione e la sorveglianza aerea – evidenziano le Forze di difesa israeliane – Idf e Isa continuano a colpire obiettivi terroristici in tutta la Striscia di Gaza e continueranno a operare per eliminare qualsiasi minaccia per i civili israeliani e le truppe dell’Idf”.

