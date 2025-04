Le Forze di difesa israeliane annunciano di aver completato la conquista del corridoio Morag nel sud della Striscia

“Gaza è stata ridotta in macerie, è stata completamente distrutta e sopravvivere è diventata una lotta quotidiana. La realtà di Gaza è una sorta di realtà post-apocalittica, tutto è stato distrutto. È diventata una specie di zona di morte per la popolazione e fondamentalmente stiamo assistendo all’emergere di una sorta di guerra distopica post apocalittica”. Così il Commissario generale dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, in un’intervista tv ad Al Jazeera.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno annunciato di aver completato la conquista del corridoio Morag nel sud della Striscia di Gaza, isolando la città di Rafah da Khan Younis. Rafah è ora completamente circondata dall’esercito israeliano, con la 36a Divisione che controlla il Corridoio Morag e la Divisione Gaza che opera nel Corridoio Filadelfia, la zona di confine tra Egitto e Gaza. La 188ª Brigata Corazzata della 36ª Divisione si è spinta nel Corridoio Morag da nord-ovest, mentre la Brigata di Fanteria Golani è entrata dal confine a sud-est. Durante la notte, le due unità si sono unite. Lo riporta il Times of Israel. Le truppe stanno ora costruendo una strada lungo il corridoio, simile agli altri corridoi di Gaza conquistati dall’Idf durante la guerra. La zona cuscinetto dell’Idf nella striscia di Gaza meridionale si estende ora dal confine egiziano fino alla periferia di Khan Younis, a più di 5 chilometri di distanza, e include l’intera città di Rafah, circa il 20% della Striscia.

L’esercito israeliano licenzierà i riservisti che condannano la guerra

L’esercito israeliano ha dichiarato che licenzierà i riservisti dell’aeronautica militare che hanno firmato una lettera in cui condannano la guerra a Gaza, sostenendo che serve solo a interessi politici invece di riportare a casa gli ostaggi. In una dichiarazione all’Associated Press, un ufficiale dell’esercito ha affermato che non c’è spazio per alcun ente o individuo, compresi i riservisti in servizio attivo, “di sfruttare il proprio status militare mentre partecipano contemporaneamente ai combattimenti”, definendolo un abuso di fiducia tra comandanti e subordinati. Quasi 1.000 riservisti e pensionati dell’aeronautica militare israeliana hanno firmato una lettera, pubblicata giovedì sui media israeliani, chiedendo l’immediato ritorno degli ostaggi, anche a costo di porre fine ai combattimenti.

