Favorito il presidente ad interim Oligui Nguema che ha guidato il colpo di Stato

File ai seggi in Gabon, dove da questa mattina sono aperte le urne per le prime elezioni presidenziali dal colpo di Stato militare che nel 2023 pose fine a una dinastia politica durata oltre 50 anni. Gli analisti prevedono una schiacciante vittoria del generale Brice Clotaire Oligui Nguema, il presidente ad interim che ha guidato il golpe.

Circa 920.000 elettori, di cui oltre 28.000 dall’estero, si sono registrati per partecipare al voto che si tiene in circa 3.000 seggi elettorali. Oligui Nguema, 50 anni, ha rovesciato il presidente Ali Bongo Ondimba due anni fa e con queste elezioni spera di consolidare la sua presa di potere per i prossimi sette anni, ovvero la durata di un mandato presidenziale.

Dopo il colpo di stato, Oligui Nguema ha promesso di “restituire il potere ai civili” attraverso “elezioni credibili” e il mese scorso si è candidato. Il suo principale sfidante è l’ex primo ministro di Bongo, Alain Claude Bilie-By-Nze, che ha promesso di riorganizzare le finanze pubbliche, creare posti di lavoro per i giovani e “porre fine al cordone ombelicale” con l’ex potenza coloniale francese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata