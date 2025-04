"Hands Off" ("Giù le mani" ), lo slogan delle manifestazioni che si svolte in varie città Usa

Anche a Boston, come in molte città americane, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il presidente Donald Trump e Elon Musk. “Hands Off” (“Giù le mani”), lo slogan della mobilitazione. Oltre 1200 manifestazioni si sono svolte nei 50 Stati Usa, la principale a Washington, vicino alla Casa Bianca.

