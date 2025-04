Tre morti tra cui un dirigente di Hamas in un raid dello Stato ebraico sul Libano

A due settimane dalla ripresa dei bombardamenti sulla Striscia in seguito alla fine del cessate il fuoco, Israele continua ad allargare le proprie operazioni militari nel nord di Gaza, con le truppe che si stanno spingendo verso la parte orientale di Gaza City. Raid dello Stato Ebraico anche sul Libano: tre morti tra cui un dirigente di Hamas. Ecco tutte le notizie del 4 aprile sul conflitto in Medio Oriente.

Esercito Israele: ampliata operazione di terra in nord Gaza

Questa mattina presto, l’esercito israeliano (Idf) ha annunciato di aver ampliato le proprie operazioni di terra nella Striscia di Gaza settentrionale, con le truppe che si stanno spingendo nel quartiere Shejaiya, nella parte orientale di Gaza City. Secondo l’Idf, le operazioni mirano a espandere la zona cuscinetto di Israele lungo il confine di Gaza. L’esercito ha affermato che finora le truppe “hanno ucciso diversi terroristi e distrutto infrastrutture, tra cui un centro di comando di Hamas” e ha assicurato di star consentendo ai civili di evacuare l’area “per la loro sicurezza”. Lo riporta il Times of Israel.

Raid Israele sul Libano, 3 morti tra cui un dirigente di Hamas

Un attacco di droni israeliani ha colpito nella notte un edificio residenziale nella città di Sidone, nel Libano meridionale. Il bilancio è di tre morti, secondo The Times of Israel. L’agenzia di stampa pro-Hezbollah Al Mayadeen riferisce che nel raid è stato ucciso l’alto funzionario di Hamas Hassan Farhat. Le immagini della scena dell’attacco mostrano, in particolare, un piano del condominio in fiamme con del fumo che fuoriesce.

