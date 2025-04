Il governatore della Campania: "Le armi non servono a nulla"

“Arriva per fino in ritardo per quel che mi riguarda. Ricordo, sommessamente, che noi abbiamo fatto la prima manifestazione per la pace il 28 ottobre del 2022, ma allora eravamo da soli in piazza Plebiscito“, queste le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, interpellato in merito alla guerra in Ucraina, ribadisce il suo sostegno alla manifestazione per la pace indetta dal Movimento 5 Stelle. “Credo che bisogna lavorare per la pace. È irrinunciabile un’iniziativa diplomatica, solo le armi non servono a nulla. Da questo punto di vista l’unico grande leader politico è stato quel vecchio vestito di bianco che vive nella città del Vaticano, che sta ripetendo, tenacemente, da anni, che l’unica linea perseguibile è quella della pace”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata